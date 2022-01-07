Пятая жена 58-летнего Николаса Кейджа беременная первенцем

Для актера это будет третий ребенок.

Голливудский оскароносный актер Николас Кейдж станет отцом в третий раз.

Так, молодая избранница 58-летнего звезды, его пятая жена Рико Шибату беременная. Эту информацию подтвердил представитель пары изданию People.

"Будущие родители в приподнятом настроении!" – добавил инсайдер.

Николас Кейдж и Рико Шибату / Associated Press

Николас Кейдж уже воспитывает 16-летнего Кал-Эла и 31-летнего Уэстона от предыдущих отношений. Для девушки, которая на 30 лет младше любимого и на 4 года младше его старшего сына, это будет первенец.

Заметим, о романе звезды с японской актрисой стало известно год назад. А в феврале в прошлом году пара обручилась. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. После заключения брака девушка взяла фамилию возлюбленного.

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