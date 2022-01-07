П'ята дружина 58-річного Ніколаса Кейджа вагітна первістком

Для актора це буде третя дитина.

Голівудський оскароносний актор Ніколас Кейдж стане батьком втретє.

Так, молода обраниця 58-річного зірки, його п'ята дружина Ріко Шибату вагітна. Цю інформацію підтвердив представник пари виданню People.

"Майбутні батьки в піднесеному настрої!" – додав інсайдер.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибату / Associated Press

До слова, Ніколас Кейдж уже виховує 16-річного Кал-Ела та 31-річного Вестона від попередніх стосунків. Для дівчини, яка на 30 років молодша за коханого і на 4 роки молодша за його старшого сина, це буде первісток.

Зауважимо, про роман зірки з японською акторкою стало відомо рік тому. А у лютому минулого року пара побралася. Весільна церемонія минула у Лас-Вегасі. Після укладення шлюбу дівчина взяла прізвище коханого.

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