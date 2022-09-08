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В Генштабе озвучили площадь освобожденных от оккупантов территорий Украины

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В Генштабе озвучили площадь освобожденных от оккупантов территорий Украины

Фото: Associated Press

ВСУ продолжают вытеснять врага с оккупированных территорий.

За неделю украинским защитникам удалось уволить два десятка населенных пунктов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На сегодняшний день общая площадь возвращенных территорий Украины, которые временно захватила Россия – 700 квадратных километров.

В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении с начала недели ВСУ вместе с нацгвардейцами и другими силовыми структурами ведут активные действия и вклинились в глубину противника до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. Во время ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов.

Напомним, ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области.

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