В Генштабе озвучили площадь освобожденных от оккупантов территорий Украины

ВСУ продолжают вытеснять врага с оккупированных территорий.
За неделю украинским защитникам удалось уволить два десятка населенных пунктов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На сегодняшний день общая площадь возвращенных территорий Украины, которые временно захватила Россия – 700 квадратных километров.
В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении с начала недели ВСУ вместе с нацгвардейцами и другими силовыми структурами ведут активные действия и вклинились в глубину противника до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. Во время ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов.
Напомним, ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области.
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