Россияне ракетой атаковали Кривой Рог: подробности

Российские оккупанты в четверг, 8 сентября, пытались ракетой обстрелять Кривой Рог.
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля". Наша ПВО вражескую ракету сбила", — написал глава ОВА.
Напомним, днем 8 сентября во время объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Местные власти сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по городу.
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