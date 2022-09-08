Россияне ракетой атаковали Кривой Рог: подробности

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля". Наша ПВО вражескую ракету сбила", — написал глава ОВА.

Напомним, днем 8 сентября во время объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Местные власти сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по городу.

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