У Хмельницькій області заборонили проводити масові заходи: що відомо

На території Хмельницької області тепер не можна проводити жодних масових заходів.

Заборона не поширюється на релігійні заходи. Втім, проводити їх мають у "приміщеннях культових споруд та прилеглих до них територій". Більше того - ці приміщення мають бути забезпечені укриттями для всіх учасників на випадок повітряної тривоги.

Про цей йдеться у наказі, який видав керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій від від 14 вересня 2022 року.

У документі йдеться про заборону будь-яких масових заходів в регіоні. Заборонено проведення:

мирних зборів,

мітингів,

походів і демонстрацій,

інших масових заходів,

проведення поховальних ритуалів,

заходів, пов’язаних із вшануванням загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Втім, у документі зазначається, що за необхідності масовий захід можна провести. Для отримання дозволу на проведення начальники Хмельницької, Кам’янець-Подільської та Шепетівської районних військових адміністрацій мають направити обґрунтовані звернення до Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОВА.

Після цього звернення розглянуть на засіданні Ради оборони. Тому направляти документ радять не пізніше 10-денного терміну до дати проведення самого заходу.

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У документі наголошують, що таке нововведення зробили з метою забезпечення безпеки громадян та порядку в області.

Як повідомлялося, Верховна Рада заборонила попсу держави-агресорки в медіа та громадському просторі. Жодних російських пісень на радіо, телебаченні, в громадському транспорті, на вулиці, в кафе чи в торговельному центрі – так вирішили в Україні.