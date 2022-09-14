Як ЗСУ звільнятимуть Донецьк: Жданов озвучив сценарій

Для ЗСУ в процесі повернення територій України одним з найскладніших завдань буде відвоювати Донецьк. Штурм міста виглядає нереалістично, єдиний варіант - оточення і облога.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи контрнаступ ЗСУ в інтерв'ю російському політику і блогеру Марку Фейгіну.

"Я думаю, що там, на мою думку, найменші перспективи наступу, бо там лінія оборони, яка будувалася вісім років. Ми не зрушили з цієї лінії і проривати цю лінію буде дуже важко", - пояснив Жданов.

Експерт також нагадав, що Донецьк є величезною агломерацією.

"Там немає кордону між Макіївкою та Донецьком, до Харцизька це практично вся одна забудова. Житлова забудова перемішується із промисловими зонами. Там дуже складно було вести бойові дії... От якщо його оточити і взяти в облогу – так. Але для цього треба його обійти, він величезний. Ми вже одного разу ходили на Іловайськ, знаємо, чим це скінчилося. Тоді, щоправда, інший Генштаб був і допомоги не було ніякої - воювали, як могли... Якщо такий варіант оточення Донецька – так, цілком можливий", - зазначив він.

Нагадаємо, Олег Жданов також припустив, що Збройні сили України можуть звільнити від російських військ Крим раніше за Донецьк.

"Це цілком ймовірно. Але для цього необхідно Крим зробити тупиком. Потрібно пошкодити міст, щоб він не виконував функцію постачання. І тоді вже навіть немає сенсу відступати до Криму, російські війська будуть розуміти, що це капкан", - каже експерт.

Раніше ТСН.ua проаналізував перспективи подальшого контрнаступу ЗСУ і ситуацію на різних ділянках фронту.

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