Как ВСУ будут освобождать Донецк: Жданов озвучил сценарий

Для ВСУ в процессе возвращения территорий Украины одной из самых сложных задач будет отвоевать Донецк. Штурм города выглядит нереалистично, единственный вариант – окружение и осада.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя контрнаступление ВСУ в интервью российскому политику и блоггеру Марку Фейгину.

"Я думаю, что там, на мой взгляд, наименьшие перспективы наступления, потому что там линия обороны, которая строилась 8 лет. Мы не сдвинулись с этой линии, и прорывать эту линию будет очень тяжело", — пояснил Жданов.

Эксперт также напомнил, что Донецк – огромная агломерация.

"Второй момент: Донецк - это огромная агломерация. Там нет границы между Макеевкой и Донецком, до Харцызска это практически все одна зайстройка. Жилая застройка перемешивается с промышленными зонами. Там очень сложно было вести боевые действия... Вот если его окружить и взять в осаду - да. Но для этого надо его обойти, он огромный. Мы уже один раз ходили на Иловайск, знаем, чем это закончилось. Тогда, правда, другой Генштаб был и помощи не было никакой — воевали, как могли... Если такой вариант окружения Донецка – да, вполне возможен", – отметил он.

Напомним, Олег Жданов также предположил, что Вооруженные силы Украины могут освободить от российских войск Крым раньше Донецка.

"Это вполне может быть. Но для этого необходимо Крым сделать тупиком. Нужно повредить мост, чтобы он не выполнял функцию поставки. И тогда уже даже нет смысла отступать в Крым, российские войска будут понимать, что это капкан", — говорит эксперт.

Ранее ТСН.ua проанализировал перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ и ситуацию на разных участках фронта.

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