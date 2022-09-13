За 6 дней в Украине 23 864 человека заболели коронавирусом

За период с 5 по 11 сентября в Украине подтвердили более 20 тысяч новых случаев COVID-19.

В Украине: всего за 6 дней сентября зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3706, медработников – 551).

Об этом сообщили в Минздраве.

81037 человек вакцинировано против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 33,3% составляют первые дозы, 8% – вторые дозы, 56,5% – первые бустерные дозы, 2,2% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 4734 человек,

летальных исходов – 70,

поправилось – 11 824 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу – 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек.

"Важно, что около 764 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн – первую бустерную дозу", – добавили в Минздраве.

Именно поэтому напоминаем о необходимости защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания.

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