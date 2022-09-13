За 6 днів в Україні 23 864 людини захворіли на коронавірус

За період з 5 по 11 вересня в Україні підтвердили понад 20 тисяч нових випадків COVID-19.

В Україні: лише за 6 днів вересня зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3706, медпрацівників – 551).

Про це повідомили у МОЗ.

81 037 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 33,3% становлять перші дози, 8% – другі дози, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4734 осіб,

летальних випадків – 70,

одужало – 11 824 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 065 538 людей, з них дві дози отримали 15 301 624 людей, першу бустерну дозу – 2 055 326 людей, другу бустерну дозу – 18 581 людина.

"Важливо, що близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу", – додали у МОЗ.

Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання.

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