На Дніпропетровщині чоловік в квартирі багатоповерхівки підірвав гранату: є поранені (фото)

На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату у квартирі багатоповерхівки.

У Павлограді на Дніпропетровщині 25-річний чоловік підірвав гранату в квартирі багатоповерхівки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, інцидент стався близько 22:00 на вулиці Заводська. Там в одній з квартир багатоповерхівки пролунав вибух. Попередньо, вибухнула граната.

Пізніше з’ясувалося, що ввечері до власника оселі прийшов його 25-річний товариш. Під час спілкування між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість достав гранату та привів її в дію. Після чого залишив місце вчинення злочину.

“Під час відпрацювання прилеглої території, поліцейські відділу реагування патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Чоловік мав тілесні ушкодження характерні до осколчатих. Останнього доправлено до медичного закладу. Також до медичних працівників звернувся 41-річний власник квартири де пролунав вибух”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею о незаконному поводженні зі зброєю. З чоловіком проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що на Харківщині під час відступу окупанти залишили багато техніки.

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