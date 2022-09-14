Чи повернуться окупанти на Харківщину: Жданов дав відповідь

Російські окупанти після втечі з Харківської області не мають можливості повернутись, навіть якщо захочуть.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи контрнаступ ЗСУ в інтерв'ю російському політику і блогеру Марку Фейгіну.

На запитання, чи можуть повернутися окупанти на Харківщину, Жданов відповів:

"У мене два питання – чим і на чому? По-перше, нема чим. По-друге, навіть ті, кого вони зберуть у купу, війська, що відступили - вони ж покидали техніку. Їх зараз треба озброїти та посадити на якусь техніку. А з технікою величезна проблема, ось у чому річ. Вони навіть сьогодні в Білорусі на навчаннях намагаються обкатати техніку, яку зняли з тривалого зберігання. Там помічені раритетні машини типу "Шилка", танк Т-72 перших випусків та інші".

Експерт також зазначив, що окупанти "призупинили перекидання резервів через масову відмову їхати на війну".

"Інтернет та сарафанне радіо працюють на повну котушку - і те, що війська побігли, і те, що там божевільні втрати, і замкнене угруповання на правому березі... Зірки зійшлися і народ сказав – ні, ми на війну не поїдемо", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов також розповів, за яких умов Збройні сили України зможуть звільнити від російських військ Донецьк.

"Я думаю, що там, на мою думку, найменші перспективи наступу, бо там лінія оборони, яка будувалася вісім років. Ми не зрушили з цієї лінії і проривати цю лінію буде дуже важко... От якщо його оточити і взяти в облогу – так. Але для цього треба його обійти, він величезний", - пояснив Жданов.

Раніше ТСН.ua проаналізував перспективи подальшого контрнаступу ЗСУ і ситуацію на різних ділянках фронту.

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