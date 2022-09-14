Вернутся ли оккупанты на Харьковщину: Жданов дал ответ

Российские оккупанты после бегства из Харьковской области не имеют возможности вернуться, даже если захотят.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя контрнаступление ВСУ в интервью российскому политику и блогеру Марку Фейгину.

На вопрос, могут ли вернуться оккупанты на Харьковщину, Жданов ответил:

"У меня два вопроса – чем и на чем? Во-первых, нечем. Во-вторых, даже те, кого они соберут в кучу, отступившие войска — они же побросали технику. Их сейчас надо вооружить и посадить на какую-то технику. А с техникой огромная проблема, вот в чем дело. Они даже сегодня в Беларуси на учениях пытаются обкатать технику, которую сняли с длительного хранения. Там замечены раритетные машины типа "Шилка", танк Т-72 первых выпусков и другие".

Эксперт также отметил, что оккупанты "приостановили переброску резервов из-за массового отказа ехать на войну".

"Интернет и сарафанное радио работают на полную катушку – и то, что войска побежали, и то, что там сумасшедшие потери, и запертая группировка на правом берегу... Звезды сошлись и народ сказал – нет, мы на войну не поедем", — объяснил Жданов.

Напомним, Олег Жданов также рассказал, при каких условиях Вооруженные силы Украины смогут освободить от российских войск Донецк.

"Я думаю, что там, на мой взгляд, наименьшие перспективы наступления, потому что там линия обороны, которая строилась 8 лет. Мы не сдвинулись с этой линии и прорывать эту линию будет очень трудно... Вот если его окружить и осадить — да. Но для этого надо его обойти, он огромный", — объяснил Жданов.

Ранее ТСН.ua проанализировал перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ и ситуацию на разных участках фронта.

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