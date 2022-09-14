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"Это будет долгосрочная операция": военный эксперт объяснил, когда Украина может вернуть Крым

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"Это будет долгосрочная операция": военный эксперт объяснил, когда Украина может вернуть Крым

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Полное освобождение территории Украины от оккупантов не будет проходить очень быстро.

Полное освобождение Украины от оккупантов займет некоторое время и не будет происходить быстро. Деоккупация наших территорий продолжится и в 2023 году.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

“Если мы говорим о временно оккупированной территории Крыма, то это будет долгосрочная операция по освобождению. Там непростое географическое расположение. Говорить о каком-то масштабном контрнаступлении, десантировании – этого не будет. Этот вопрос будет решаться за счет огневого давления на объекты военной инфраструктуры на полуострове, блокады полуострова и ударов по Керченскому мосту. Фактически это будет тот же сценарий, который сейчас используется на правом берегу Херсона”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Он также добавил, что этот сценарий не будет скорым. Освобождение полуострова от оккупантов продолжится и в 2023 году. В то же время, полное освобождение территории Украины от россиян может состояться в 2024 году.

Напомним, что в Херсонской области разоблачили еще шестерых коллаборантов.

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