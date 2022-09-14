В Херсонской области разоблачили еще шестерых коллаборантов

Всего 32 гражданина Украины, среди которых бывшие сотрудники полиции согласились работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области".
Продолжается разоблачение коллаборантов на временно оккупированной Херсонской области — подозреваются еще шесть граждан.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Извещено о подозрении еще шести гражданам Украины, которые добровольно заняли должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории Херсонской области. Им инкриминируют совершение коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
По данным следствия, 32 гражданина Украины, среди которых, в том числе бывшие сотрудники полиции, согласились работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области".
Напомним, в Полтавской области будут судить гражданина РФ, который отрицал вооруженную агрессию России против Украины и считал временную незаконную оккупацию части территории Украины россиянами правомерной.
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