В Херсонской области разоблачили еще шестерых коллаборантов

Всего 32 гражданина Украины, среди которых бывшие сотрудники полиции согласились работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области".

Продолжается разоблачение коллаборантов на временно оккупированной Херсонской области — подозреваются еще шесть граждан.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Извещено о подозрении еще шести гражданам Украины, которые добровольно заняли должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории Херсонской области. Им инкриминируют совершение коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, 32 гражданина Украины, среди которых, в том числе бывшие сотрудники полиции, согласились работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области".

Напомним, в Полтавской области будут судить гражданина РФ, который отрицал вооруженную агрессию России против Украины и считал временную незаконную оккупацию части территории Украины россиянами правомерной.

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