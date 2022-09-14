На Херсонщині викрили ще шістьох колаборантів

Загалом 32 громадян України, серед яких колишні співробітники поліції, погодилися працювати у так званому "ГУ МВД Херсонской области".

Триває викриття колаборантів на тимчасово окупованій Херсонщині – підозрюються ще шестеро громадян.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Тож повідомлено про підозру ще шістьом громадянам України, які добровільно обійняли посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Херсонської області. Їм інкримінують вчинення колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 32 громадян України, серед яких, зокрема, колишні співробітники поліції, погодилися працювати у так званому "ГУ МВД Херсонской области".

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть громадянина РФ, який заперечував збройну агресію Росії проти України та вважав тимчасову незаконну окупацію частини території України росіянами правомірною.

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