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Ексдружина Юрія Фальоси Маша Гойя народила первістка

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Ексдружина Юрія Фальоси Маша Гойя народила первістка

Маша Гойя / Фото: instagram.com/mashagoya

Українська співачка та ексдружина продюсера Юрія Фальоси Маша Гойя вперше стала мамою.

Колишня дружина продюсера Юрія Фальоси, співачка Маша Гойя народила первістка.

Про народження в артистки та її чоловіка на ім'я Артем малюка на сторінці в Instagram повідомила ведуча YouTube- каналу "Твоє" Злата Додатко.

Вона розсекретила, що в Маші та Артема народився син, якого новоспечені батьки назвали гарним ім'ям Фелікс. Гойя народжувала хлопчика в одному з пологових будинків у Києві, і, за словами співачки, вона з української столиці після повномасштабного вторгнення рф до України не виїжджала жодного разу.

Коханий Маші освідчився їй на зніманнях
Коханий Маші освідчився їй на зніманнях "Вечірнього кварталу" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2021 року коханий Маші Гойї Артем освідчився їй під час знімань "Вечірнього кварталу". Артем вийшов на сцену під час знімань шоу, став на одне коліно та вручив дівчині обручку з чималим діамантом. Артистка погодилась стати його дружиною.

Маша Гойя та Юрій Фальоса / © ТСН.ua
Маша Гойя та Юрій Фальоса / Фото: ТСН.ua

Зазначимо, першим чоловіком Маші Гойї був продюсер Юрій Фальоса. Вони одружилися 2012 року. Тоді Юрій зробив дівчині красиву пропозицію руки та серця  і вручив обручку вартістю 12 тисяч євро. Проте, 2015 року вони розлучилися.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1190
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