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"Бачимо те саме, що й в Бучі": Зеленський про звільнені Балаклію та Ізюм

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"Бачимо те саме, що й в Бучі": Зеленський про звільнені Балаклію та Ізюм

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію і Ізюм.

Він зізнався, що у деокупованому місті побачив те, що й в Бучі.

Про це він сказав "Українській правді".

За словами президента у Балаклії та Ізюмі відбувалося те, що й в Київській області - катування, вбивства та руйнування інфраструктури.

"Я від Ізюму й Балаклії… звикати до таких речей не можна, але після Бучі здивованими тими кроками, які робили російські терористи, ми вже не будемо, тому що бачимо те саме. Знову катування… знову руйнація: школи, садочки…У них (російських окупантів – ред.) один і той самий слід. Нічого нового я не побачив", - сказав Зеленський. 

Він додав, що жителі, які залишилися в Ізюмі, раді бачити ЗСУ, а деякі - в шоці.

"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін", – додав президент.

Нагадаємо, що у Балаклії правоохоронці виявили тіла чоловіків з простреленими головами і зв'язаними руками.

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