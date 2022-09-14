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У звільненій Балаклії на розтяжці підірвався енергетик

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У звільненій Балаклії на розтяжці підірвався енергетик

Фото: Офіс президента України

У деокупованій Балаклії стався трагічний випадок.

На розтяжці підірвався чоловік.
 
Про це повідомляє Балаклійська міська рада.
 
Енергетик Олександр Стрілець загинув на роботі у Балаклії, яку нещодавно ЗСУ звільнили від окупантів. Чоловік підірвався на розтяжці, яку залишили росіяни.
 
"Під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович — майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ", — повідомили у міськраді.
 
Зазначається, що трагічна подія сталася вчора, 13 вересня.

Як повідомлялося, в ISW заявили, що Кремль визнав свою поразку на Харківщині, пропагандисти намагаються "відбілити" Путіна.

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