В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик

В деоккупированной Балаклее произошел трагический случай.
На растяжке взорвался мужчина.
Об этом сообщает Балаклейский городской совет.
Энергетик Александр Стрелец погиб на работе в Балаклее, которую недавно ВСУ освободили от оккупантов. Мужчина взорвался на растяжке, оставленной русскими.
"Во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Стрелец Александр Михайлович — мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС", — сообщили в горсовете.
Отмечается, что трагическое событие произошло вчера, 13 сентября.
Как сообщалось, в ISW заявили, что Кремль признал свое поражение в Харьковской области, пропагандисты пытаются "отбелить" Путина.
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