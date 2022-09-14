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В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик

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В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик

Фото: Офис президента Украины

В деоккупированной Балаклее произошел трагический случай.

На растяжке взорвался мужчина.
 
Об этом сообщает Балаклейский городской совет.
 
Энергетик Александр Стрелец погиб на работе в Балаклее, которую недавно ВСУ освободили от оккупантов. Мужчина взорвался на растяжке, оставленной русскими.
 
"Во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Стрелец Александр Михайлович — мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС", — сообщили в горсовете.
 
Отмечается, что трагическое событие произошло вчера, 13 сентября.

Как сообщалось, в ISW заявили, что Кремль признал свое поражение в Харьковской области, пропагандисты пытаются "отбелить" Путина.

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