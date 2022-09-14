В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик

На растяжке взорвался мужчина.

Об этом сообщает Балаклейский городской совет.

Энергетик Александр Стрелец погиб на работе в Балаклее, которую недавно ВСУ освободили от оккупантов. Мужчина взорвался на растяжке, оставленной русскими.

"Во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Стрелец Александр Михайлович — мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС", — сообщили в горсовете.

Отмечается, что трагическое событие произошло вчера, 13 сентября.