В Україні оголосили повторну масштабну повітряну тривогу: у всіх областях лунає сирена (мапа)

Станом на 16:57 14 вересня на всій територій України, крім Криму, оголосили сигнал повітряної тривоги.

Масштабна повітряна тривога поширилася у всіх областях України досить швидко. Варто зазначити, що перед цим був відбій тривоги, через декілька хвилин знову залунали сирени по всій Україні.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Закликаємо не нехтувати власною небезпеко. Просимо терміново пройти в укриття цивільного захисту. Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

У телеграм-каналах повідомляють про можливий запуск ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95 з напряму Каспійського моря.

Мапа повітярних тривог

Як повідомлялося, починаючи від 6 вересня до сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч українців, що перебували в окупації.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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