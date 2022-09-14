Экс-жена Юрия Фалесы Маша Гойя родила первенца

Бывшая жена продюсера Юрия Фалесы, певица Маша Гойя родила первенца.

О рождении у артистки и ее мужа по имени Артем малыша на странице в Instagram сообщила ведущая YouTube-канала "Твое" Злата Додатко.

Она рассекретила, что у Маши и Артема родился сын, которого новоиспеченные родители назвали красивым именем Феликс. Гойя рожала мальчика в одном из роддомов в Киеве, и, по словам певицы, она из украинской столицы после полномасштабного вторжения россии в Украину не уезжала ни разу.

Любимый Маше сделал предложение ей на съемках "Вечернего квартала" / Фото: скриншот с видео

Напомним, что в конце сентября 2021 любимый Маши Гойи Артем сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала". Артем вышел на сцену во время съемок шоу, стал на одно колено и вручил девушке обручальное кольцо с немалым бриллиантом. Артистка согласилась стать его женой.

Маша Гойя и Юрий Фалеса / Фото: euronews.com

Отметим, первым мужем Маши Гойи был продюсер Юрий Фалеса. Они поженились в 2012 году. Тогда Юрий сделал девушке красивое предложение руки и сердца и вручил кольцо стоимостью 12 тысяч евро. Однако в 2015 году они развелись.

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