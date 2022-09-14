Украинский военный записал обращение к MONATIK и показал, что артист передал на фронт

Украинский мультиартист Monatik продолжает собирать деньги для Украины.

В настоящее время исполнитель находится в масштабном мировом туре "ART Оборона", где на весь мир рассказывает о страшном горе, которое каждый день происходит в нашей стране из-за преступлений российских властей.

В сети появилось видео, где украинские военные благодарят MONATIK за то, что после серии очередных концертов он направил в Украину необходимое оборудование. Так, военный Мадяр, находящийся в самом эпицентре развертывания событий, записал видео, в котором обращается к украинскому артисту с благодарностью.

Кроме того, MONATIK продолжает объединять артистов, поддерживать творческих личностей и популяризировать на своих концертах разные жанры музыки. Так, артист приобщает к своим концертам других звезд. К примеру, в Мюнхене с MONATIK выступил Сергей Бабкин и исполнил свой легендарный хит "Де би я". А вот во Франкфурте к "ART Обороне" присоединилась KOLA и спела вместе с MONATIK "Чи разом?".

С первых дней войны MONATIK занимается волонтерской и просветительской деятельностью, собирает гуманитарную помощь военным и их семьям, а также помогает творческим личностям.

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