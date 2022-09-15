Впервые за девять лет: Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря ничьей донецкого "Шахтера" с шотландским "Селтиком" (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Украина обошла страну-агрессора в таблице коэффициентов УЕФА.

Ничья "горняков" принесла в копилку клубного рейтинга Украины 0,2 балла, что позволило украинцам обойти Россию и подняться с 16-го места на 15-е. Теперь у Украины 26,300 балла. Впереди нас на 14-й строчке Швейцария (26,925 балла), а позади на 16-й позиции страна-оккупант (26,215 балла).

В последний раз Украина опережала РФ в таблице коэффициентов УЕФА еще в 2013 году. Тогда украинцы занимали седьмую позицию, опережая на одну строчку страну-агрессора.

Отметим, что 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА дает два места в квалификации Лиги чемпионов. Текущий рейтинг влияет на распределение еврокубковых путевок в сезоне 2024/25.

Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне 2022/23. В то же время, несмотря на еврокубковый "бан", УЕФА все равно решил начислить РФ 4,333 балла в этом сезоне - самый маленький коэффициент за последние пять лет.

В отличие от страны-агрессора, Украина в этом сезоне может улучшить свое положение в таблице коэффициентов УЕФА. Как минимум еще четыре матча в Лиге чемпионов проведет "Шахтер". Еще по пять поединков в группе Лиги Европы и Лиги конференций предстоит сыграть киевскому "Динамо" и "Днепру-1" соответственно.

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