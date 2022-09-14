"Шахтер" расписал боевую ничью с "Селтиком" в Лиге чемпионов

В среду, 14 сентября, донецкий "Шахтер" провел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против шотландского "Селтика".

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в номинально домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:1 .

Гости вышли вперед на 10-й минуте встречи – Михаил Мудрик потерял мяч, а "Селтик" превратил в гол скорую контратаку. Результативный удар нанес Хатате Рео.

"Горняки" отыгрались еще до конца первого тайма. На 30-й минуте Мудрик после классной передачи Георгия Судакова на скорости скрылся от Иосифа Юрановича и расстрелял ворота соперника. До конца поединка команды так и не смогли обнаружить более сильного.

Другой матч группы F между мадридским "Реалом" и немецким РБ "Лейпцигом" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в первом туре подопечные Игоря Йовичевича сенсационно разбили в гостях германский РБ "Лейпциг" со счетом 4:1. Что касается действующего чемпиона Шотландии, то они были избиты в родных стенах "Реалом" (0:3).

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