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Подоляк назвал четыре основных пункта, как победить "Империю зла"

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Подоляк назвал четыре основных пункта, как победить "Империю зла"

Фото: Getty Images

Советник Ермака перечислил, что нужно Украине для скорейшей победы над врагом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре основных пункта, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимы:

  1. Реактивные системы залпового огня MLRS для разрушения тыловой логистики;
  2. Танки и БТР для освобождения территории;
  3. ПВО/ПРО для защиты критической инфраструктуры;
  4. Беспилотники для наведения и точечных поражений.

"Время нанести финальный удар по Империи зла", — подытожил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео).

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