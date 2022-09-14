Подоляк назвал четыре основных пункта, как победить "Империю зла"

Советник Ермака перечислил, что нужно Украине для скорейшей победы над врагом.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре основных пункта, чтобы ускорить окончание войны и выгнать Россию из Украины.
Об этом он написал в Twitter.
Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимы:
- Реактивные системы залпового огня MLRS для разрушения тыловой логистики;
- Танки и БТР для освобождения территории;
- ПВО/ПРО для защиты критической инфраструктуры;
- Беспилотники для наведения и точечных поражений.
"Время нанести финальный удар по Империи зла", — подытожил Подоляк.
Ранее Михаил Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео).
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