"Процесс продолжается": в Воздушных силах рассказали, сколько NASAMS получит Украина

NASAMS – это тяжелое вооружение противовоздушной обороны.
Зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже "в ближайшее время" поступят в Украину.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
"Наши военнослужащие часто общаются с нашими партнерами, изучают технику, которая вскоре будет поставлена на вооружение, процесс продолжается. О NASAMS говорили еще до войны. Такой тип вооружения – это тяжелое вооружение противовоздушной обороны. Оно просто так за 1-2 дня не передается…Что касается NASAMS, то процесс продолжается", — сказал Игнат.
По его словам, Украине будут переданы сначала 2 батареи.
"Батарея может иметь до 8 пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели... Батарея NASAMS — это фактически наш дивизион, это до 8 установок. Сначала будет 2 батареи", — пояснил представитель Воздушных сил.
Игнат добавил, что Украине необходимо как можно больше таких ЗРК, поэтому на дипломатическом уровне следует продолжать просить это вооружение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от США зенитно-ракетных комплексов NASAMS. В то же время, он сказал, что этих систем еще недостаточно для закрытия воздушного пространства от российских ракет.
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