Нанесет ли Запад превентивный удар по России — объяснение эксперта

Станислав Желиховский не верит, что боевые действия перекинутся на территорию РФ. Скорее – сами россияне начнут бунтовать и устроят новую Смуту.

Для многих свежие воспоминания этой зимой, когда американцы призывали уезжать своих граждан из Украины, прямо указывая на неизбежное вторжение России, и не прогадали.

Следует ли сейчас связывать эти заявления США с возможными боевыми действиями на территории России, пояснил ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский в вечернем выпуске ТСН.19:30 за 28 сентября.

"Один из таких вариантов (боевые действия на территории РФ. – Ред.) вполне возможен. Однако мы понимаем, что война с Украиной носит асимметричный характер. Предположить, что конфликт перевернется напрямую на территорию РФ не является возможным. Украинцы не собираются захватывать территорию России, а пытаются вернуть свое", — отметил эксперт.

Желиховский предполагает, что американцы просто рассматривают вариант возникновения массовых протестов или беспорядков на территории страны-агрессора, устроенной самими россиянами.

"Эти события, которые могут привести к Смуте в самой России и являются той опасностью, которую видят западные государства. Поэтому они и отзывают своих граждан. Конечно, сейчас такое развитие событий может показаться маловероятным", — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что не верит в превентивный удар Запада по России.

Напомним, 28 сентября стало известно, что посольство США призвало своих граждан уехать из России и не посещать ее после того, как в этой стране была объявлена "частичная" мобилизация.

Ранее в пресс-службах Министерства иностранных дел Польши, Болгарии и Эстонии призвали отказаться от поездок в Россию, а также по возможности покинуть страну.

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