Сенат США погодив виділення понад 12 мільярдів доларів для України

Американський Сенат ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування США. У ньому є дуже важливий пункт для України.

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Про це повідомляє The Washington Post.

У документі заплановане спрямування 12,4 млрд доларів на допомогу Україні у протистоянні агресії РФ.

За схвалення документа проголосували 72 сенатори з 60 необхідних, 23 – були проти.

Тепер законопроєкт мають проголосувати у Палаті представників, перед тим як він піде на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, що Сполучені Штати також нададуть Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда доларів, який включатиме 18 передових ракетних систем HIMARS і боєприпасів до них.