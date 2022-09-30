"Розуміємо, де будуть проблеми": Кулеба про роботу над вступом України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення про приєднання України до НАТО будуть вирішувати країни-члени Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг хотів би, щоб Україна вступила до Альянсу, однак рішення будуть ухвалювати країни-члени.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок: всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. До тих пір, поки це консенсус не побудований, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але маючи певний досвід у спілкуванні і взаємодії з паном Столтенбергом, я переконаний, що він якраз думає, що Україна повинна бути членом НАТО і він готовий над цим працювати. Але він буде над цим працювати, коли з’явиться консенсусне відповідне рішення членів Альянсу", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що скоро розпочнеться дипломатична місія до країн-членів НАТО для переговорів щодо вступу України.

"Насправді хочу звернути увагу, що сьогодні всі держави-члени ЄС і серед них Угорщина засудили так звані референдуми і спробу анексії українських територій, і підтвердили, що будуть підтримувати Україну і надалі. Але що стосується адвокаційної кампанії. Безумовно, зараз президент вже поставив таку задачу всім членам його дипломатичної команди і буде розгорнута машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання члена ЄС, будемо вести адвокацію спілкуватись, я буду говорити з країнами відповідними, з генсеком НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми і де буде максимальна підтримка, і будемо вирішувати ці проблеми", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.