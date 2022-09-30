Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые в истории отправится в турне по странам Африки.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что впервые в истории он как глава МИД Украины отправится в турне по Африке. Он подчеркнул, что "борьба на дипломатическом фронте с РФ будет очень жестокой".
Об этом глава МИД сообщил в эфире совместного телемарафона в пятницу, 30 сентября.
"Как мы увидели на недавнем сами Шанхайской организации сотрудничества, даже те страны, которые формально бездействуют против Путина, они все равно пытаются держаться в стороне даже во время встречи с ним. Или общаясь с ним ( Путиным — ред. ), говорят: "Давай, прекращай эту войну". Поэтому дальше ситуация будет только ухудшаться. Никаких достижений или выравнивания ситуации ему достичь не удастся. Он сейчас только пытается замедлить свое падение, а мы будем его ускорять на уровне контактов президента. Я впервые в истории отправляюсь в турне как украинский министр иностранных дел странами Африки. Борьба на дипломатическом фронте будет очень жестокой, но я убежден, что и здесь мы победим", — рассказал Кулеба.
Больше информации о предстоящем визите пока нет.
Напомним, в конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в "африканском турне".
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