Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые в истории отправится в турне по странам Африки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что впервые в истории он как глава МИД Украины отправится в турне по Африке. Он подчеркнул, что "борьба на дипломатическом фронте с РФ будет очень жестокой".

Об этом глава МИД сообщил в эфире совместного телемарафона в пятницу, 30 сентября.

"Как мы увидели на недавнем сами Шанхайской организации сотрудничества, даже те страны, которые формально бездействуют против Путина, они все равно пытаются держаться в стороне даже во время встречи с ним. Или общаясь с ним ( Путиным — ред. ), говорят: "Давай, прекращай эту войну". Поэтому дальше ситуация будет только ухудшаться. Никаких достижений или выравнивания ситуации ему достичь не удастся. Он сейчас только пытается замедлить свое падение, а мы будем его ускорять на уровне контактов президента. Я впервые в истории отправляюсь в турне как украинский министр иностранных дел странами Африки. Борьба на дипломатическом фронте будет очень жестокой, но я убежден, что и здесь мы победим", — рассказал Кулеба.

Больше информации о предстоящем визите пока нет.

Напомним, в конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в "африканском турне".

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