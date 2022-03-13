Обнародован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта

Укрзалізниця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска.
График эвакуационных поездов остается неизменным до летнего перехода 27 марта.
А вот график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта Укрзалізниця обнародовала ниже:
Харьков:
9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 — №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
10:30 — №907/908 Днепр – Хелм;
12:30 — №228/227 Днепр — Чоп;
20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Кривой Рог:
11:00 — №219/220 Кривой Рог – Чоп;
16:00 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.
Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.
Укрзалізниця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.
Напомним, 13 марта 2022 работало 14 гуманитарных коридоров. Из них сработали только девять.
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