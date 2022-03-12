Руководитель Instagram назвал дату блокировки соцсети в России

РФ активно блокирует соцсети, а из-за санкций оттуда уходят известные бренды.

Руководитель Instagram Адам Моссери подтвердил, что с 14 марта в России будет заблокирована эта соцсеть.

"В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписались на аккаунт Instagram за пределами своей страны. Это неправильно", — отметил Моссери.

Тем временем сами инста-блоггеры из России активно записывают слезящиеся видео, на которых рассказывают, что просто не представляют своей жизни без соцсети. Может, наконец-то пойдут работать?!

В России решили официально заблокировать также и социальную сеть Facebook.

Ранее компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, сняла в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащую призывы к насилию в отношении граждан России.

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