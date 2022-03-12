Керівник Instagram назвав дату блокування соцмережі в Росії

РФ активно блокує соцмережі, а через санкції звідти йдуть відомі бренди.

Керівник Instagram Адам Моссері підтвердив, що від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа.

"У понеділок у Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни. Це неправильно", - зазначив Моссері.

Тим часом самі інста-блогери з Росії активно записують сльозливі відео, на яких розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі. Може, нарешті підуть працювати?!

У Росії вирішили офіційно заблокувати також і соціальну мережу Facebook.

Раніше компанія Meta, якій належать Instagram та Facebook, зняла у своїх соціальних мережах заборону для жителів низки країн на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства щодо громадян Росії.

Читайте також: