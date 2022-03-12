Индия случайно обстреляла ракетой соседний Пакистан

Запуск произошел из-за технической неисправности, ракета пролетела 124 километра.

В пятницу, 11 марта, Индия признала случайный запуск ракеты на территорию соседнего Пакистана из-за неисправности во время планового технического обслуживания. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает агентство aljazeera со ссылкой на официальное заявление индийских властей.

Этот инцидент произошел еще вечером в среду, 9 марта. На следующий день Пакистан обратился с требованием дать объяснение, вызвав в МИД страны временного поверенного в делах Индии в Исламабаде в знак протеста против "неспровоцированного нарушения" ее воздушного пространства.

Власти соседней страны, с которой у Индии напряженные отношения, призвали провести расследование этого случая и принять эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

"Маршрут этого объекта поставил под угрозу многие национальные и международные рейсы как с индийской, так и пакистанской стороны, а также человеческие жизни и имущество на земле", — сказал спикер пакистанской армии Бабар Ифтихар.

По данным военно-воздушных сил Пакистана, ракета поднялась на высоту 12 200 метров со скоростью 3 Маха и пролетела 124 км в воздушном пространстве Пакистана, прежде чем упасть.

Как выяснилось, ракета была случайно выпущена с военной базы возле индийского города Сирсы и упала в жилом районе близ пакистанского города Миан Чанну, но никого, к счастью, не ранила.

В официальном ответе Индия заявила, что случайно выпустила ракету по территории соседнего Пакистан из-за "технической неисправности" во время планового обслуживания.

"Несмотря на то, что этот инцидент вызывает глубокое сожаление, также вызывает облегчение то, что в результате аварии никто не погиб", — говорится в заявлении индийской стороны, которое опубликовал в Twitter журналист Рохит Шарма.

Военные эксперты ранее предупреждали о риске таких несчастных случаев или просчетов, поскольку соседние страны уже провели три войны и участвовали в многочисленных вооруженных столкновениях, в последний раз — в 2019 году при участии военно-воздушных сил. Настораживает, что обе страны обладают ядерным оружием.

Напомним, в хорватской столице Загребе в ночь на 11 марта с неба упал неизвестный объект. Был слышен звук взрыва.

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