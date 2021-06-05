Сам повертався на базу: в тайзі на Уралі загубився 9-річний хлопчик

Хлопчик разом з батьком брав участь у сходженні на Уральський хребет.

У російській Свердловській області в тайзі загубився 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на керівника прессслужби регіонального ГУ МВС Валерій Горєлих.

За його словами, хлопчика звати Кирило Ботов. Він разом з батьком-священиком брав участь у сходженні на Уральський хребет. Вони були у складі незареєстрованої туристичної групи, яка складалася з 18 осіб.

Під час підйому в батька заболіла нога. Він дозволив синові повернуться на базу самому, бо швидко йти не міг. Коли чоловік прийшов на місце стоянки, то дитини там не було. Спочатку школяра почали шукати власними силами, але коли знайти не змогли, то звернулися до поліції. Наразі участь у пошуках беруть близько сотні осіб, серез яких кінологи і співробітники МНС.

Як повідомлялося, у Черкаській області після ночі пошуків знайшли 6-річного хлопчика, який загубився біля села Свидівок. Хлопчик грався в дворі із собакою, коли пес вибіг за паркан, малюк побіг за ним. Довкола села - ліси, чагарники, болота, поруч річка. Правоохоронці, рятувальники та волонтери прочісували місцину в суцільній темряві. Хлопчик, який має розлад аутистичного спектру, не відгукувався. Лише на світанку місцеві жителі натрапили на заплаканого малюка. Дитину повернули батькам.

Новини України: у Черкаській області після ночі пошуків знайшли 6-річного хлопчика

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