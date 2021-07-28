Едва не утонули трое: подробности спасения девочки с канала в Николаевской области

Дети самостоятельно пытались спасти одну из девушек, которая несла течение.

На Николаевщине дети купались в оросительном канале. Когда открылся шлюз, все бросились на берег. А 13-летнюю девочку начало относить стремительным течением, она выбилась из сил и уже ушла под воду. Крики ее друзей услышал смотритель канала и бросился на спасение.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Виктор Радченко как раз был на смене в своей сторожке, когда к нему прибежал местный мальчик. Мужчина бросился на помощь. На тот момент девочка уже выбилась из сил, соревнуясь с течением, и ушла под воду.

«Я ее взял за голову, потом за плечо, за ногу. И она передо мной, и я начал на пальцах, нащупал дно. Начал тянуть. Только говорю: «Катя, ты ни крутись, потому утонет мы вместе», — рассказывает мужчина.

Канал хоть и не глубокий — метр шестьдесят — но плыть было невозможно из-за сильного течения. 70 метров человек выталкивал ребенка, соревнуясь с потоками воды, к месту, где можно выбраться. Ведь, вдоль канала только скользкие бетонные плиты, которыми невозможно подняться.

Девочка наглоталась воды и испугалась, но здоровая. Говорит, на этот канал они ходят часто. «Мы скакали бомбочками, вдруг меня начало относить течением. Меня отнесло на 50 метров от того места, где была. И тогда я уже не могла. Кричала и мне было очень трудно, захлебывалась уже. Я пробовала гребсты, очень тяжело. Страшно было», — вспоминает девочка.

Брат и друзья пытались сначала сами спасти Катю. Но едва не ушли под воду все вместе. Виктор Радченко говорит, купаться в канале запрещено. Ведь, периодически открываются шлюзы и в канале начинается сильное течение. Он постоянно выгоняет оттуда детей. А теперь пришлось спасать. За это получил награду от чрезвычайников.

«Я думаю, каждый бы так сделал, как и я», — убежден человек.

Детей господин Виктор отвез домой и передал родителям. Пообещали больше на канал не убегать.

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