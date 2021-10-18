Курс долара і євро на 19 жовтня

Курс долара і євро на 19 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.

У вівторок, 19 жовтня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 19 жовтня:

Долар США – 26,33 грн (мінус 1 коп.).

Євро – 30,56 грн (плюс 12 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 18 жовтня:

Долар США – 26,30/26,45 грн.

Євро – 30,25/30,60 грн.

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