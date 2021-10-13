Курс долара і євро на 18 жовтня

Курс долара і євро на 18 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,4 грн.

У понеділок, 18 жовтня, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 18 жовтня:

Долар США – 26,34 грн (без змін).

Євро – 30,44 грн (плюс 2 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 13 жовтня:

Долар США – 26,30/26,45 грн.

Євро – 30,25/30,55 грн.

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