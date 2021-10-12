Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день внутренней трансформации

День внутренней трансформации, во время которого человек меняется сам и пересматривает свои взгляды на мир.
В это время также можно признавать свои ошибки и извиняться за них, а также прощать тех, кто признал свою вину и решил помириться. Связанный с этим важный разговор не стоит откладывать на потом – нужно пойти на контакт и все обсудить: возможно, это позволит изменить отношения к лучшему.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 октября для Овнов
День, когда важно прислушиваться к советам своего внутреннего голоса: он, независимо от вас, сможет проанализировать все исходные данные и выдать только нужный результат – чистый и без каких-либо примесей.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 октября для Тельцов
Не стоит вступать в полемику с коллегами: вам все равно не удастся убедить их в том, что они неправы, зато вы потратите на них массу душевных сил, к тому же будете вынуждены сидеть рядом с разозленными людьми.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 октября для Близнецов
Возможная встреча с человеком из прошлого на какое-то время всколыхнет приятные воспоминания и заставит поволноваться, тем не менее звезды не советуют делать ставку на эти отношения – они бесперспективны.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 октября для Раков
Нежелательно ничего продавать и покупать, да и вообще оперировать крупными денежными суммами – что-то может пойти не так, и вместо ожидаемой прибыли придется довольствоваться убытком.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 октября для Львов
Наладить отношения с пожилыми родственниками, которые обижены вашим невниманием, поможет небольшой, но симпатичный сувенир – они по достоинству оценят знак вашего внимания.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 октября для Дев
Примирение с любимым человеком необходимо начать с анализа собственных ошибок, которых вы в последнее время совершили великое множество – в результате легче станет и ему, и вам.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 октября для Весов
День благоприятен для начала жизненных перемен, которые вы давно откладывали, опасаясь нарушить налаженную жизнь: похоже, пора перестать цепляться за пресловутую стабильность и начать движение к мечте.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 октября для Скорпионов
Соблазн опустить ядовитое замечание в адрес раздражающего вас человека будет велик, но лучше все же не идти у него на поводу – ссора, которая возникнет в результате, надолго испортит ваши отношения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 октября для Стрельцов
Сбросить негатив, который не лучшим образом влияет на качество вашей жизни, поможет беседа с лучшей подругой – даже телефонный разговор, не говоря уже о личной встрече, поднимет настроение на новый уровень.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 октября для Козерогов
Обдумать свои поступки, сделав правильные выводы из совершенных ошибок, поможет одиночество и уединение: только перестав – на время – общаться с окружающими, вы сможете настроиться на нужную волну.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 октября для Водолеев
День, когда вас потянет что-то изменить в своей жизни: если глобальные пертурбации в ваши планы не входят, можете переставить мебель в квартире или сменить текстиль и повесить новые шторы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 октября для Рыб
День благоприятен для восстановления утраченных связей – так, имеет смысл отыскать одноклассницу, с которой вы дружили в школе, или университетскую преподавательницу.
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