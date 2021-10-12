Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день внутренней трансформации

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день внутренней трансформации

День внутренней трансформации, во время которого человек меняется сам и пересматривает свои взгляды на мир.

В это время также можно признавать свои ошибки и извиняться за них, а также прощать тех, кто признал свою вину и решил помириться. Связанный с этим важный разговор не стоит откладывать на потом – нужно пойти на контакт и все обсудить: возможно, это позволит изменить отношения к лучшему.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 октября для Овнов

День, когда важно прислушиваться к советам своего внутреннего голоса: он, независимо от вас, сможет проанализировать все исходные данные и выдать только нужный результат – чистый и без каких-либо примесей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 октября для Тельцов

Не стоит вступать в полемику с коллегами: вам все равно не удастся убедить их в том, что они неправы, зато вы потратите на них массу душевных сил, к тому же будете вынуждены сидеть рядом с разозленными людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 октября для Близнецов

Возможная встреча с человеком из прошлого на какое-то время всколыхнет приятные воспоминания и заставит поволноваться, тем не менее звезды не советуют делать ставку на эти отношения – они бесперспективны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 октября для Раков

Нежелательно ничего продавать и покупать, да и вообще оперировать крупными денежными суммами – что-то может пойти не так, и вместо ожидаемой прибыли придется довольствоваться убытком.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 октября для Львов

Наладить отношения с пожилыми родственниками, которые обижены вашим невниманием, поможет небольшой, но симпатичный сувенир – они по достоинству оценят знак вашего внимания.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 октября для Дев

Примирение с любимым человеком необходимо начать с анализа собственных ошибок, которых вы в последнее время совершили великое множество – в результате легче станет и ему, и вам.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 октября для Весов

День благоприятен для начала жизненных перемен, которые вы давно откладывали, опасаясь нарушить налаженную жизнь: похоже, пора перестать цепляться за пресловутую стабильность и начать движение к мечте.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 октября для Скорпионов

Соблазн опустить ядовитое замечание в адрес раздражающего вас человека будет велик, но лучше все же не идти у него на поводу – ссора, которая возникнет в результате, надолго испортит ваши отношения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 октября для Стрельцов

Сбросить негатив, который не лучшим образом влияет на качество вашей жизни, поможет беседа с лучшей подругой – даже телефонный разговор, не говоря уже о личной встрече, поднимет настроение на новый уровень.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 октября для Козерогов

Обдумать свои поступки, сделав правильные выводы из совершенных ошибок, поможет одиночество и уединение: только перестав – на время – общаться с окружающими, вы сможете настроиться на нужную волну.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 октября для Водолеев

День, когда вас потянет что-то изменить в своей жизни: если глобальные пертурбации в ваши планы не входят, можете переставить мебель в квартире или сменить текстиль и повесить новые шторы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 октября для Рыб

День благоприятен для восстановления утраченных связей – так, имеет смысл отыскать одноклассницу, с которой вы дружили в школе, или университетскую преподавательницу.

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