Астролог назвал самые дисциплинированные знаки Зодиака

Дисциплинированность – одно из самых важных качеств, необходимых людям, которые хотят добиться профессионального успеха.

Вот только присуще оно далеко не всем – для этого нужно появиться на свет в правильное время. Астролог Людмила Булгакова назвала самые дисциплинированные знаки Зодиака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы своей склонностью к дисциплине обязаны умению держать себя в руках и скрывать эмоции – именно они чаще всего мешают людям действовать в соответствии с составленным заранее планом и не отвлекаться на решение второстепенных вопросов. Представители знака обладают этими умениями на все сто процентов, поэтому могут дать сто очков вперед тем, кто распыляется сразу на несколько дел и позволяет чувствам взять верх над делом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые являются главными трудоголиками Зодиака, о дисциплине знают не понаслышке, в противном случае они никогда бы не добились результатов, которыми заслуженно гордятся. Именно свойственная им дисциплинированность помогает решать рабочие вопросы один за другим, не забегая вперед и не отступая назад, вписываясь во все графики и расписания, вне зависимости от того, составляют они их сами или нет.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак подвижный, не всегда уравновешенный, но стремящийся к равновесию, и именно дисциплина приводит их в такое – комфортное для них – состояние. Поэтому представители знака следуют всем уже имеющимся – в семье или на работе – традициям и придумывают свои, которые тоже не оставляют без внимания. Благодаря этому они успевают гораздо больше, чем сделали бы, если бы махнули на традиции рукой.

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