Народные приметы, обряды и обычаи 13 октября

Красный месяц — на ветер, бледный — к дождю.

13 октября церковь и верующие чтят память священномученика Григория, епископа, просвитителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского i всей Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35-ти святых дев.

13 октября: церковный праздник

Михаил I — легендарный митрополит Киевский, который окрестил Русь в правление князя Владимира. Традиционно считается первым председателем Киевской митрополии Константинопольского патриархата, однако историчность самого лица сомнительна. Неизвестный в первоисточниках X-XI века. Впервые вскользь упоминается в так называемом "Церковном уставе Владимира", памятнике XII-XIII века. На основе этих воспоминаний появилась православная литература, изобиловала мифами о жизни Михаила.

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В поздней церковной литературе его происхождения определяется по-разному: сириец, болгарин, серб. Относительно периода деятельности святителя, то здесь мнения тоже расходятся. Одни историки говорят, что он жил в IX веке, когда Константинопольскую патриаршую кафедру возглавлял Фотий, другие относят период правления митрополита Михаила во времена Крещения Руси, то есть X века.

Нетленные мощи митрополита Киевского Михаила некоторое время находились в пещерах Киево-Печерской Лавры, а затем были перенесены в Великую Печерскую церковь — Свято-Успенский собор.

13 октября: что нельзя делать

заниматься торговлей.

обмениваться одеждой и личными вещами.

13 октября: украинские народные приметы

Красный месяц — на ветер, бледный — к дождю.

Безвременник осенний на Закарпатье появится в октябре — на раннюю зиму, в ноябре — на позднюю.

Если высокими поросли сорняки, то зима будет снежной, с частыми метелями.

Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.

Черная бузина и калина достигли не по поре жди холодной и лютой зимы.

13 октября: народные традиции

Ранее в народе называли Михаил Соломенная. Традиционно на Михаила Соломенной занимались изменением соломы в кроватях, на крыльце и в хозяйственных постройках.

13 октября: что следует делать

При сжигании соломы читали молитвы этого дня святым Михаилу и Григорию. Пожилые женщины занимались сжиганием в очагах и печах своих изношенных лаптей.

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