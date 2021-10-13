Народные приметы, обряды и обычаи 13 октября

Красный месяц — на ветер, бледный — к дождю.
13 октября церковь и верующие чтят память священномученика Григория, епископа, просвитителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского i всей Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35-ти святых дев.
13 октября: церковный праздник
Михаил I — легендарный митрополит Киевский, который окрестил Русь в правление князя Владимира. Традиционно считается первым председателем Киевской митрополии Константинопольского патриархата, однако историчность самого лица сомнительна. Неизвестный в первоисточниках X-XI века. Впервые вскользь упоминается в так называемом "Церковном уставе Владимира", памятнике XII-XIII века. На основе этих воспоминаний появилась православная литература, изобиловала мифами о жизни Михаила.
В поздней церковной литературе его происхождения определяется по-разному: сириец, болгарин, серб. Относительно периода деятельности святителя, то здесь мнения тоже расходятся. Одни историки говорят, что он жил в IX веке, когда Константинопольскую патриаршую кафедру возглавлял Фотий, другие относят период правления митрополита Михаила во времена Крещения Руси, то есть X века.
Нетленные мощи митрополита Киевского Михаила некоторое время находились в пещерах Киево-Печерской Лавры, а затем были перенесены в Великую Печерскую церковь — Свято-Успенский собор.
13 октября: что нельзя делать
- заниматься торговлей.
- обмениваться одеждой и личными вещами.
13 октября: украинские народные приметы
- Красный месяц — на ветер, бледный — к дождю.
- Безвременник осенний на Закарпатье появится в октябре — на раннюю зиму, в ноябре — на позднюю.
- Если высокими поросли сорняки, то зима будет снежной, с частыми метелями.
- Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.
- Черная бузина и калина достигли не по поре жди холодной и лютой зимы.
13 октября: народные традиции
Ранее в народе называли Михаил Соломенная. Традиционно на Михаила Соломенной занимались изменением соломы в кроватях, на крыльце и в хозяйственных постройках.
13 октября: что следует делать
При сжигании соломы читали молитвы этого дня святым Михаилу и Григорию. Пожилые женщины занимались сжиганием в очагах и печах своих изношенных лаптей.
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