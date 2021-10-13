Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день благоприятен для переоценки ценностей, переосмысления своих достижений и работы над совершенными ранее ошибками: возможно, даже собственные недостатки можно будет превратить в достоинства.
Символ дня: птица Феникс, павлин, костер.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день пассивной энергетики.
Число дня: 8
Цвет дня: алый.
Камни дня: гранат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: ограничения в питании – пост, голодание и диета – вернут утраченную за последнее время энергию.
Слова дня: через тернии – к звездам.
Геометрическая фигура дня: квадрат, горизонтальный прямоугольник.
Отношения дня: вероятна встреча со старыми друзьями – одноклассниками или однокурсниками: время, проведенное с ними, запомнится надолго.
Мистика дня: можно читать заговоры на благополучное решение бытовых ссор и споров – прежде всего на примирение с соседями.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может вызвать резкий застой в организме, поэтому необходимо как можно больше двигаться.
Какие люди рождаются в этот день: те, кто появляется на свет в этот день – как и птица Феникс, его символизирующая, – обладают возможностью, упав, снова вознестись к вершинам успеха. Они обладают редким даром учиться на собственных – а иногда и на чужих – ошибках, что позволяет им преуспевать во всех жизненных сферах.
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