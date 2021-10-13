13 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности считалось, если же до этого дня все журавли полетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Какой сегодня день

В среду, 13 октября, в мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий. В Азербайджане в этот день празднуют День работников Азербайджанской железной дороги.

Памятные даты 13 октября

1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого были одновременно арестованы все французские тамплиеры. От этой даты происходит предрассудок о пятнице, 13.

1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменен на григорианский (новый стиль).

1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1792 — в Вашингтоне началось строительство Белого дома.

1860 — в США сделана первая фотография с воздушного шара.

1875 — открыт Черновицкий университет.

1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1894 — в Пенсильвании основан Украинский народный союз.

1992 — в должности премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма.

Weekly.ua

Церковный праздник сегодня 13 октября

13 октября православная церковь чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. По преданию, в конце 10 века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила, который был родом из Сирии, в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

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Что нельзя делать в этот день

По народным верованиям в этот день накануне Покрова в лесах ходят лешие. Они вырывают с корнем кусты, ломают деревья, пугают животных и людей. Поэтому не советуют сегодня блуждать лесами.

Также сегодня не стоит много находиться на улице, если плохая погода. Это грозит не только заболеваниями, но и лишними материальными затратами.

Приметы на 13 октября

На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные кровати — кто в печах, кто в сараях. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд сохраняет от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные лежаки сильно износились, загрязнились, в них могли завестись вредные насекомые, поэтому пора было поменять их на новые, для этого соломы осенью было достаточно.

На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима наступит еще не скоро. Если же к этому времени все журавли полетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

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Именины 13 октября

День ангела (именины) сегодня, 13 октября, празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

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