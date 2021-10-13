Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і козанні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день сприятливий для переоцінки цінностей, переосмислення своїх досягнень і роботи над досконалими раніше помилками: можливо, навіть власні недоліки можна буде перетворити на чесноти.

Символ дня: птах Фенікс, павич, вогнище.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: день пасивної енергетики.

Число дня: 8

Колір дня: червоний.

Камені дня: гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: обмеження в харчуванні — пост, голодування і дієта — повернуть втрачену за останній час енергію.

Слова дня: через терни — до зірок.

Геометрична фігура дня: квадрат, горизонтальний прямокутник.

Взаємини дня: ймовірна зустріч зі старими друзями — однокласниками або однокурсниками: час, проведений з ними, запам'ятається надовго.

Містика дня: можна читати змови на вдале вирішення побутових сварок і суперечок — передусім на примирення з сусідами.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — він може викликати різкий застій в організмі, тому необхідно якомога більше рухатися.

Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'являється на світ цього дня — як і птах Фенікс, який його символізує, — мають можливість, впавши, знову піднестися до вершин успіху. Вони мають рідкісний дар вчитися на власних — а іноді і на чужих — помилки, що дозволяє їм досягати успіху в усіх життєвих сферах.

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