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Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і козанні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день сприятливий для переоцінки цінностей, переосмислення своїх досягнень і роботи над досконалими раніше помилками: можливо, навіть власні недоліки можна буде перетворити на чесноти.

Символ дня: птах Фенікс, павич, вогнище.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: день пасивної енергетики.

Число дня: 8

Колір дня: червоний.

Камені дня: гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: обмеження в харчуванні — пост, голодування і дієта — повернуть втрачену за останній час енергію.

Слова дня: через терни — до зірок.

Геометрична фігура дня: квадрат, горизонтальний прямокутник.

Взаємини дня: ймовірна зустріч зі старими друзями — однокласниками або однокурсниками: час, проведений з ними, запам'ятається надовго.

Містика дня: можна читати змови на вдале вирішення побутових сварок і суперечок — передусім на примирення з сусідами.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — він може викликати різкий застій в організмі, тому необхідно якомога більше рухатися.

Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'являється на світ цього дня — як і птах Фенікс, який його символізує, — мають можливість, впавши, знову піднестися до вершин успіху. Вони мають рідкісний дар вчитися на власних — а іноді і на чужих — помилки, що дозволяє їм досягати успіху в усіх життєвих сферах.

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