Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і козанні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день сприятливий для переоцінки цінностей, переосмислення своїх досягнень і роботи над досконалими раніше помилками: можливо, навіть власні недоліки можна буде перетворити на чесноти.
Символ дня: птах Фенікс, павич, вогнище.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Енергетика дня: день пасивної енергетики.
Число дня: 8
Колір дня: червоний.
Камені дня: гранат, хризоліт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: обмеження в харчуванні — пост, голодування і дієта — повернуть втрачену за останній час енергію.
Слова дня: через терни — до зірок.
Геометрична фігура дня: квадрат, горизонтальний прямокутник.
Взаємини дня: ймовірна зустріч зі старими друзями — однокласниками або однокурсниками: час, проведений з ними, запам'ятається надовго.
Містика дня: можна читати змови на вдале вирішення побутових сварок і суперечок — передусім на примирення з сусідами.
Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — він може викликати різкий застій в організмі, тому необхідно якомога більше рухатися.
Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'являється на світ цього дня — як і птах Фенікс, який його символізує, — мають можливість, впавши, знову піднестися до вершин успіху. Вони мають рідкісний дар вчитися на власних — а іноді і на чужих — помилки, що дозволяє їм досягати успіху в усіх життєвих сферах.
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