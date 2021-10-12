Кельтский календарь деревьев-2021: месяц плюща

Кельтский месяц плюща начался 30 сентября и продлится до 28 октября.

Друиды, жрецы древних кельтских народов, собирали свои знания веками. Более две тысячи лет назад мудрецы создали календарь, основанный на незыблемом связи человека с природой.

Кельтский календарь друидов: что это такое

Эта система взаимосвязи деревьев и людей была составлена еще кельтскими мудрецами и жрецами древней Галлии, Ирландии и Бретани — друидами. Кельты в древности верили, что человек был создан богами именно с деревьев, поэтому каждому соответствует тот или иное дерево, которое отличается от других определенными свойствами, чертами, особенностями. Так и сформировался кельтский календарь деревьев, который сейчас используется эзотериками и современными неоязычников.

Месяц плюща: традиции и обычаи

Кельтский месяц плюща начался 30 сентября и продлится до 28 октября.

Одиннадцатое дерево кельтского календаря деревьев — плющ в его время цветения. Ранее именно на октябрь приходились ежегодные праздники во имя бога Вакха (Диониса — ред.) Во Фракии и Фессалии. Плющ был посвящен еще и египетском Осирису. Винограда лоза, о которой говорилось в прошлом материале и плющ символизируют воскресение, они оба способны оплетать опору, поднимаясь все выше и выше.

В Англии ветвь плюща издавна украшала вход в паб, а иногда из плюща варят эль — очень средневековый хмельной напиток.

Соперничество плюща и остролиста, которая упоминается в средневековых рождественских песнях, — это не борьба дерева убийцы с деревом воскресенье, как можно было бы подумать. На самом деле с точки зрения эзотерики, они символизируют противостояние мужчины и женщины.

Интересно, что также плющ мог обозначать с точки зрения символики сварливую женщину, ведьму, ведь уместно сравнение, что это растение является паразитом и питается деревьями, которые оплетает.

И плющ, и падуб, кельтский месяц которого наступит вскоре, ассоциировались раньше с Сатурналиями — праздником древних римлян, потому что именно из остролиста вырезалась палка бога Сатурна, а в плющи якобы делала свое гнездо крапивница — птичка, которая посвящена этому древнему богу.

Кельтский месяц плюща: что стоит сделать

Считается, что листья плюща, имбирь и эхинацея, если поворовать их в желтый мешочек, помогут защиты вас от плохих привычек.

Листья плюща, цикорий, морская соль и шалфей в синем мешочке не позволят вам расходы немало денег. Поэтому воспользуйтесь этим советом.

Амулет из листьев плюща, листья боярышника и семена перца чили поможет вам быть верным своему любимому.

А если вы разместите листья плюща, лепестки лилии, цветы фиалки в голубом мешочке, то вы защитите себя от возвращения в прошлые отношения.

Плющ считается женским растением. Поэтому он приносит успех именно девушкам и женщинам. Использовать такие амулеты можно не только во время кельтского месяца этого растения, но и в течение всего года, чтобы воспользоваться магической силой этого растения.

Считается, что невест, которые носят с собой плющ ждет счастливое замужество. Для этого можно зашить лист плюща в белое полотно и отдать знакомой невесте, чтобы она пришила этот амулет к свадебному платью для счастья.

Чтобы избежать ДТП и аварий, кроме, конечно, осторожной езды и изучения правил дорожного движения, положите в тайник в машине лист плюща.

Также вырастите плющ у входной двери вашего дома, чтобы злые силы не могли попасть в ваш дом.

К тому же украсьте ваш дом в этот период, чтобы защититься от плохих энергетических воздействий. Для этого на блюдо поставьте четыре черные свечи, которые следует зажигать время от времени, помня о пожарной безопасности и листьев плюща.

Во время сложных ситуаций в этот месяц, возьмите листочки бумаги и напишите на каждом из них проблемы, которые вас угнетают. Сожгите эти бумажки на огнеупорном блюде.

Помните, что плющ растет по спирали, и каждый круг времени года приближает нас к центру и нашего духа.

Следующий месяц кельтского календаря связан с тростиком и мы расскажем о нем в следующей публикации.

Древние кельтские традиции восстанавливают на Закарпатье

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку