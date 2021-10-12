Кельтський календар дерев-2021: місяць плюща

Кельтський місяць плюща розпочався 30 вересня і триватиме до 28 жовтня.

Друїди, жерці стародавніх кельтських народів, збирали свої знання століттями. Понад дві тисячі років тому мудреці створили календар, заснований на непорушному зв'язку людини з природою.

Кельтський календар друїдів: що це таке

Ця система взаємозв'язку дерев і людей була складена ще кельтськими мудрецями і жерцями стародавньої Галлії, Ірландії і Бретані - друїдами. Кельти в давнину вірили, що людина була створена богами саме з дерев, тому кожному відповідає те чи те дерево, яке відрізняється від інших певними властивостями, рисами, особливостями. Так і сформувався кельтський календар дерев, який нині використовується езотериками та сучасними неоязичниками.

Місяць плюща: традиції та звичаї

Кельтський місяць плюща розпочався 30 вересня і триватиме до 28 жовтня.

Одинадцяте дерево кельтського календаря дерев - плющ у його пору цвітіння. Раніше саме на жовтень припадали щорічні свята в ім'я бога Вакха (Діоніса - ред.) у Фракії та Фессалії. Плющ був присвячений ще й єгипетському Осірісу. Винограда лоза, про яку йшлося у минулому матеріалі та плющ символізують воскресіння, вони обидва здатні оплітати опору, піднімаючись все вище та вище.

В Англії гілка плюща здавна прикрашала вхід до паба, а подекуди з плюща варять ель - дуже середньовічний хмільний напій.

Суперництво плюща та гостролиста, яка згадується в середньовічних різдвяних піснях, - це не боротьба дерева вбивці з деревом воскресіння, як можна було б подумати. Насправді з погляду езотерики, вони символізують протистояння чоловіка та жінки.

Цікаво, що також плющ міг позначати з погляду символіки сварливу жінку, відьму, адже доречним є порівняння, що ця рослина є паразитом і живиться деревами, які обплітає.

І плющ, і гостролист, кельтський місяць якого настане незабаром, асоціювалися раніше з Сатурналіями - святом давніх римлян, бо саме з гостролиста вирізалася палиця бога Сатурна, а у плющі нібито робила своє гніздо кропив'янка - пташка, яка присвячена цьому давньому богу.

Кельтський місяць плюща: що варто зробити

Вважається, що листя плюща, імбир та ехінацея, якщо покрасти їх у жовтий мішечок, допоможуть захисти вас від поганих звичок.

Листя плюща, цикорій, морська сіль та шавлія у синьому мішечку не дозволять вам витрати чимало грошей. Тому скористайтеся цією порадою.

Амулет з листя плюща, листя глоду та насіння перцю чилі допоможе вам бути вірним своєму коханому.

А якщо ви розмістите листя плюща, пелюстки лілії, квіти фіалки у блакитному мішечку, то ви захистите себе від повернення до минулих стосунків.

Плющ вважається жіночою рослиною. Тому він приносить успіх саме дівчатам та жінкам. Використовувати такі амулети можна не лише під час кельтського місяця цієї рослини, але й протягом усього року, щоб скористатися магічною силою цієї рослини.

Вважається, що наречених, які носять з собою плющ чекає щасливе заміжжя. Для цього можна зашити листок плюща у біле полотно і віддати знайомій нареченій, щоб вона пришила цей амулет до весільної сукні для щастя.

Щоб уникнути ДТП та аварій, окрім, звісно, обережної їзди та вивчення правил дорожнього руху, покладіть у сховок в машині листок плюща.

Також виростіть плющ біля вхідних дверей вашого будинку, щоб злі сили не могли потрапити у ваш дім.

До того ж прикрасьте ваш дім у цей період, щоб захиститися від поганих енергетичних впливів. Для цього на блюдо поставте чотири чорні свічки, які слід запалювати час від часу, пам'ятаючи про пожежну безпеку та листя плюща.

Під час складних ситуацій у цей місяць, візьміть листочки паперу та напишіть на кожному з них проблеми, які вас гнітять. Спаліть ці папірці на вогнетривкому блюді.

Пам'ятайте, що плющ росте по спіралі, і кожне коло пори року наближає нас до центру та нашого духу.

Наступний місяць кельтського календаря пов'язаний з очеретом і ми розповімо про нього у наступній публікації.

Давні кельтські традиції відновлюють на Закарпатті

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