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Кельтський календар дерев-2021: місяць плюща

Кельтський календар дерев-2021: місяць плюща

ТСН.ua

Кельтський місяць плюща розпочався 30 вересня і триватиме до 28 жовтня.

Друїди, жерці стародавніх кельтських народів, збирали свої знання століттями. Понад дві тисячі років тому мудреці створили календар, заснований на непорушному зв'язку людини з природою. 

Кельтський календар друїдів: що це таке

Ця система взаємозв'язку дерев і людей була складена ще кельтськими мудрецями і жерцями стародавньої Галлії, Ірландії і Бретані - друїдами. Кельти в давнину вірили, що людина була створена богами саме з дерев, тому кожному відповідає те чи те дерево, яке відрізняється від інших певними властивостями, рисами, особливостями. Так і сформувався кельтський календар дерев, який нині використовується езотериками та сучасними неоязичниками. 

Місяць плюща: традиції та звичаї

Кельтський місяць плюща розпочався 30 вересня і триватиме до 28 жовтня. 

  • Одинадцяте дерево кельтського календаря дерев - плющ у його пору цвітіння. Раніше саме на жовтень припадали щорічні свята в ім'я бога Вакха (Діоніса - ред.) у Фракії та Фессалії. Плющ був присвячений ще й єгипетському Осірісу. Винограда лоза, про яку йшлося у минулому матеріалі та плющ символізують воскресіння, вони обидва здатні оплітати опору, піднімаючись все вище та вище.
  • В Англії гілка плюща здавна прикрашала вхід до паба, а подекуди з плюща варять ель - дуже середньовічний хмільний напій. 
  • Суперництво плюща та гостролиста, яка згадується в середньовічних різдвяних піснях, - це не боротьба дерева вбивці з деревом воскресіння, як можна було б подумати. Насправді з погляду езотерики, вони символізують протистояння чоловіка та жінки.
  • Цікаво, що також плющ міг позначати з погляду символіки сварливу жінку, відьму, адже доречним є порівняння, що ця рослина є паразитом і живиться деревами, які обплітає.
  • І плющ, і гостролист, кельтський місяць якого настане незабаром, асоціювалися раніше з Сатурналіями - святом давніх римлян, бо саме з гостролиста вирізалася палиця бога Сатурна, а у плющі нібито робила своє гніздо кропив'янка - пташка, яка присвячена цьому давньому богу.

Кельтський місяць плюща: що варто зробити 

  • Вважається, що листя плюща, імбир та ехінацея, якщо покрасти їх у жовтий мішечок, допоможуть захисти вас від поганих звичок.
  • Листя плюща, цикорій, морська сіль та шавлія у синьому мішечку не дозволять вам витрати чимало грошей. Тому скористайтеся цією порадою.
  • Амулет з листя плюща, листя глоду та насіння перцю чилі допоможе вам бути вірним своєму коханому. 
  • А якщо ви розмістите листя плюща, пелюстки лілії, квіти фіалки у блакитному мішечку, то ви захистите себе від повернення до минулих стосунків.
  • Плющ вважається жіночою рослиною. Тому він приносить успіх саме дівчатам та жінкам. Використовувати такі амулети можна не лише під час кельтського місяця цієї рослини, але й протягом усього року, щоб скористатися магічною силою цієї рослини.
  • Вважається, що наречених, які носять з собою плющ чекає щасливе заміжжя. Для цього можна зашити листок плюща у біле полотно і віддати знайомій нареченій, щоб вона пришила цей амулет до весільної сукні для щастя.
  • Щоб уникнути ДТП та аварій, окрім, звісно, обережної їзди та вивчення правил дорожнього руху, покладіть у сховок в машині листок плюща.
  • Також виростіть плющ біля вхідних дверей вашого будинку, щоб злі сили не могли потрапити у ваш дім.
  • До того ж прикрасьте ваш дім у цей період, щоб захиститися від поганих енергетичних впливів. Для цього на блюдо поставте чотири чорні свічки, які слід запалювати час від часу, пам'ятаючи про пожежну безпеку та листя плюща. 
  • Під час складних ситуацій у цей місяць, візьміть листочки паперу та напишіть на кожному з них проблеми, які вас гнітять. Спаліть ці папірці на вогнетривкому блюді.
  • Пам'ятайте, що плющ росте по спіралі, і кожне коло пори року наближає нас до центру та нашого духу. 

Наступний місяць кельтського календаря пов'язаний з очеретом і ми розповімо про нього у наступній публікації. 

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