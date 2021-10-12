К чему может привести отказ от хлеба

К чему может привести отказ от хлеба

Есть или не есть хлеб? Отвечает диетолог.

Согласно исследованию, опубликованному Frontiers in Nutrition, недостаточное количество хлеба в меню снижает уровень энергии на 10%, а также уровень пищевых волокон, магния и железа в организме.

«Хлеб, злаки и углеводы в целом имеют плохую репутацию в нашем обществе. Однако углеводы - лучший источник топлива для вашего организма и предпочтительный источник энергии для мозга», - говорит доктор медицинских наук, диетолог Сара Уильямс.

В здоровой, сбалансированной диете от 40 до 60% калорий должно поступать из углеводов, в том числе хлеба и злаков.

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«Умеренные углеводы - это хорошо, они помогают дать вам энергию, особенно если вы планируете заниматься какой-либо физической активностью в течение дня», - говорит она, добавляя, что нет необходимости полностью отказываться от хлеба или других злаков. .

Каждый раз, когда вы исключаете целую группу продуктов, нужно выбирать, чем вы ее заменяете. В противном случае могут возникнуть проблемы.

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Если вы просто отказываетесь от хлеба, зерна и не восполняете этот дефицит калорий другими углеводами в течение дня, это приведет к усталости и упадку сил.

Если вы хотите быть уверены, что получаете необходимое количество питательных веществ, связанных с зерном, в своем ежедневном рационе, диетолог предлагает выбрать цельнозерновой и пророщенный хлеб, а также коричневый рис, ячмень, овес, рожь, цельнозерновые злаки и крекеры. Медик также предлагает есть макароны из цельнозерновой муки и киноа.

«Регулярное употребление этих продуктов поможет вам получать достаточное количество клетчатки, железа, фолиевой кислоты и магния, а также поможет вам чувствовать себя удовлетворенным и наполненным энергией», - говорит врач.

Научитесь сочетать здоровую пищу и не очень, а также есть столько, сколько лучше для вашего организма и целей, которые вы пытаетесь достичь.

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