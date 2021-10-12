Народные приметы, обряды и обычаи 12 октября

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

12 октября верующие и церковь почтили память преподобного Кириака, отшельника, мучеников Дади, Гаведдая и Каздои, преподобного Феофана Милостивого.

12 октября: церковный праздник

Преподобный Кириак, память которого празднуется ныне, родился в Карфагене и был сыном священника. С детства он начал читать Священное Писание и с утра до вечера сидел за книгами, из которых узнавал о делах Божьих, направленные на спасение людей. Изучив библейскую историю, отрок принялся читать жития святых. Это чтение окончательно утвердило его выбор. И в восемнадцать лет Кириак оставил навсегда свой дом и тайно отправился в Иерусалим.

Посетив в Иерусалиме святые места, он несколько месяцев находился в расположенном вблизи Снопа монастыре, старательно неся послушание. В 37-летнем возрасте Кириак был рукоположен в сан диакона и удалился в Сукийський монастырь преподобного Харитона.

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Достигнув 70 лет, преподобный решил вести жизнь еще строже и удалился в пустыню Натуфа, взяв с собой своего ученика Иоанна. В пустыне отшельники питались горькими травами, которые по молитве святого Кириака становилось сладкими и пригодными в пищу.

После 5 лет одиночества о пустынников узнал один крестьянин. Он привел к преподобному своего больного бесноватого сына и святой исцелил его. С тех пор много людей начало приходить к преподобному Кириаку со своими потребностями. Он искал все большего уединения и удалился в пустыню Рува, где пробыл еще 5 лет. Затем семь лет он прожил далекой пустыне за сотню верст от Сукийського монастыря.

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За 2 года до своей смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и поселился в пещере святого Харитона. Когда наступило время его смерти, преподобный Кириак призвал братию, всех благословил, со всеми простился, а потом взглянул на небо, протянул руки, совершил молитву и тихо отошел ко Господу в возрасте 109 лет.

12 октября: украинские народные приметы

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

Позднее опадение листьев — на тяжелый год.

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год, нечисто — на суровую зиму.

Листья кладутся на землю вниз — на урожай.

Если днем выпал первый снег, он быстро растает, ночью — лежать дольше.

12 октября: народные традиции

В этот день часто бывает пасмурно и туманно, возможен первый снегопад.

12 октября: что следует делать

Ранее в этот день праздновали день охотника. Охотники искали именинного зайца. Заканчивали день застольем, во время которого рассказывали разные охотничьи истории.

12 октября: что категорически запрещено

Заказывать панихиду по не православными или тем, кто покончил жизнь самоубийством. Кладбище можно посещать, но не стоит устраивать там шумную пирушку с алкоголем. Если не можете пойти в храм или на кладбище, разрешено помянуть близких дома.

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