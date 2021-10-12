Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда каждому человеку нужно стараться быть добрым и великодушным, бороться с несправедливостью и помогать нуждающимся. Ни в коем случае нельзя лгать – обман может разрушить все, от карьеры до личных отношений.
Символ дня: посох, жезл, флюгер.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7
Цвет дня: сиреневый и фиолетовый.
Камни дня: сапфир, коралл, бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: органы дыхания.
Болезни дня: велика вероятность таких болезней, как ангина и бронхит, поэтому необходимо принимать меры предосторожности: остерегаться сквозняков, одеваться по погоде и отказаться от прохладительных напитков. Можно делать хирургические операции – они пройдут успешно.
Слова дня: "Словом можно убить, словом можно спасти".
Геометрическая фигура дня: спираль.
Отношения дня: нельзя обманывать близкого человека: ложь все равно выйдет наружу и отношения будут испорчены.
Мистика дня: хорошее время для изготовления талисманов, привлекающих деньги и удачу в бизнесе.
Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются любознательные непоседы, с сильным характером и крепкой волей, что позволяет им добиваться самых серьезных высот в профессии и бизнесе.
Читайте также:
- Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать
- Лунный календарь стрижек на октябрь-2021
- Лунный календарь домашних дел на октябрь-2021
- Лунный календарь свадеб на октябрь-2021: 9 лучших дней для заключения брака
- Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день