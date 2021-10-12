Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда каждому человеку нужно стараться быть добрым и великодушным, бороться с несправедливостью и помогать нуждающимся. Ни в коем случае нельзя лгать – обман может разрушить все, от карьеры до личных отношений.

Символ дня: посох, жезл, флюгер.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: сиреневый и фиолетовый.

Камни дня: сапфир, коралл, бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: органы дыхания.

Болезни дня: велика вероятность таких болезней, как ангина и бронхит, поэтому необходимо принимать меры предосторожности: остерегаться сквозняков, одеваться по погоде и отказаться от прохладительных напитков. Можно делать хирургические операции – они пройдут успешно.

Слова дня: "Словом можно убить, словом можно спасти".

Геометрическая фигура дня: спираль.

Отношения дня: нельзя обманывать близкого человека: ложь все равно выйдет наружу и отношения будут испорчены.

Мистика дня: хорошее время для изготовления талисманов, привлекающих деньги и удачу в бизнесе.

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются любознательные непоседы, с сильным характером и крепкой волей, что позволяет им добиваться самых серьезных высот в профессии и бизнесе.

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