Астрологічний прогноз на 12 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли кожній людині потрібно намагатися бути добрим і великодушним, боротися з несправедливістю і допомагати нужденним. В жодному разі не можна брехати — ошуканство може зруйнувати все, від кар'єри до особистих взаємин.

Символ дня: посох, жезл, флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7

Колір дня: бузковий і фіолетовий.

Камені дня: сапфір, корал, бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: органи дихання.

Хвороби дня: велика ймовірність таких хвороб, як ангіна і бронхіт, тому слід бути обережними: остерігатися протягів, одягатися за погодою і відмовитися від прохолодних напоїв. Можна робити хірургічні операції — вони минуть успішно.

Слова дня: "Словом можна вбити, словом можна врятувати".

Геометрична фігура дня: спіраль.

Взаємини дня: не можна обдурювати близьку людину: брехня все одно вийде назовні і взаємини будуть зіпсовані.

Містика дня: гарний час для виготовлення талісманів, які залучають гроші і талан у бізнесі.

Табу дня: не можна їсти куряче м'ясо і яйця.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються цікаві непосиди, з сильним характером і міцною волею, що дозволяє їм домагатися найсерйозніших висот в професії і бізнесі.

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